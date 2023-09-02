Червиченко ожидает голов от матча «Краснодар» - «Спартак»

В субботу вечером в Российской премьер-лиге пройдёт матч между «Краснодаром» и «Спартаком». Бывший президент «красно-белых» Андрей Червиченко высказался насчёт своих ожиданий от этого поединка.

По словам Червиченко, в этой игре нет фаворита, и набрать три зачётных балла может любая из команд.

«Краснодар» играет несколько безбашенно, а у «Спартака» в защите проходной двор. Но у обеих команд хорошее нападение, поэтому голов будет много, где-то четыре», - сказал Червиченко, чьи слова приводит Betonmobile.

Матч между «Краснодаром» и «Спартаком» стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.