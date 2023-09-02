Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Резвое начало матча позволило «Пари НН» обыграть «Рубин»

02 Сентября 2023 • 17:13 Комментировать
Пари НН
2:1
Рубин
окончен

В седьмом туре Премьер-лиги «Пари НН» и «Рубин» боролись за важные очки. Началась игра с удара Николая Калинского метров с 25 в штангу. А вскоре он бил пенальти, назначенный за игру рукой. Юрий Дюпин угадал направление удара, но не дотянулся до мяча - 0:1. В середине первого тайма нижегородцы снова отличились, по итогам контратаки Эдгар Севикян со средней дистанции вколотил мяч в левую девятку. Только возобновилась игра, и гости отыграли один гол. Это Джоэль Фамейе после прострела вдоль ворот пяткой не смог прицельно пробить, но мяч от ноги защитника оказался в сетке. В оставшееся время команды создавали моменты, но счёт не изменился.

«Пари НН» победил со счётом 2:1 и с 10 очками в активе делит шестое место. Казанцы же остались 12-ми на грани зоны стыковых матчей.

Протокол игры  
Пари НН2:1Рубин
(1:0) Калинский Николай16'  
(2:0) Севикян Эдгар28'  
  50'Гоцук Кирилл (2:1)
Нигматуллин АртурКаккоев НикитаГоцук КириллАлександров Виктор  24'Живоглядов Дмитрий 61' (Карапузов Владислав ( 61') Калинский Николай 88' (Тихий Дмитрий ( 88') Майга МамадуТрошечкин Александр 61' (Стоцкий Дмитрий ( 61') Стаматов Матео 81' (Юлдошев Иброгимхалил ( 81') Севикян Эдгар  65'Сулейманов Тимур 81' (Корреа Жозе ( 81')
Запасные: Кукушкин ИванШнапцев МаксимЖигулёв ИльяМихайлов ЯрославЭдем Эссьен ЭдедемКухарчук ИльяБотнарь Виталий
Дюпин ЮрийМартынович Александр 78' (Иванов Олег ( 78') Вуячич ИгорГрицаенко АлексейКабутов ДмитрийЗотов АлександрИву УгучуквуРахмоналиев Умарали 78' (Коновалов Игорь ( 78') Ломовицкий Александр 46' (Рожков Илья ( 46') Фамейе ДжоэльДаку Мирлинд  24'
Запасные: Бакаев СолтмурадЯнович НикитаАпшацев МаратИсмагилов АртёмБезруков РусланКузнецов ДаниилУридия МерабиАшурматов РустамТесленко Егор
02 сентября. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Пари НН
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Урал Урал
Ахмат Ахмат
0
1
2.27 3.60 3.20
Видео
Окончен
Пари НН Пари НН
Рубин Рубин
2
1
2.60 3.20 3.00
Видео
61 мин
Крылья Советов Крылья Советов
Факел Факел
1
0
1.90 3.60 4.40
Видео
02.09.23 в 20:00
Краснодар Краснодар
Спартак Москва Спартак Москва
2.60 3.75 2.65
Видео
03.09.23 в 13:00
Оренбург Оренбург
Сочи Сочи
2.90 3.70 2.41
Видео
03.09.23 в 15:15
Локомотив Москва Локомотив Москва
Балтика Балтика
1.81 3.90 4.50
Видео
03.09.23 в 17:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Зенит Зенит
2.90 3.70 2.41
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Сентября
18:36 · Россия. Премьер-лига
​Федотов высказался о ситуации Дзагоева – игрок тренируется с ЦСКА
18:35 · Россия. Премьер-лига
Федотов поделился эмоциями от открытой тренировки перед матчем с «Зенитом»
18:26 · Россия. Премьер-лига
Мигель Данни поделился ожиданиями от матча ЦСКА - «Зенит»
18:26 · Россия. Премьер-лига
Петржела: Почти любой тренер добьётся успеха в «Зените», в том числе Абаскаль 1
18:18 · Россия. Премьер-лига
Рахимов: «Если брать качество игры, то это, наверное, наша самая лучшая игра была»
18:18 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Пари НН» Севикян рассказал, с чем связан его прогресс
18:17 · Россия. Премьер-лига
Бывший арбитр РПЛ Федотов: Кукуляк правильно назначил пенальти в ворота «Факела»
18:16 · Россия. Премьер-лига
​Прохин ответил на вопрос о возможном возвращении в «Зенит»
18:11 · Россия. Премьер-лига
Парням сказал: «Хотите выходные побольше, выходите, решайте, наберите максимально, три очка» - Юран
18:09 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» отреагировали на новость об интересе к игроку «ПСЖ» Экитике
18:06 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» повели в матче с «Факелом» и возглавили Премьер-лигу
17:58 · Россия. Премьер-лига
Чанов поделился ожиданиями от матча ЦСКА - «Зенит»
17:51 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» продал все билеты на домашний матч со «Спартаком» — последний раз такое случалось в 2020 году
17:49 · Россия. Премьер-лига
Севикян: «Да не надо ни с кем сравнивать, это некорректно»
17:49 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» было заинтересовано в вингере «Бораца» Кулашине
Все новости
Рекомендуем