Резвое начало матча позволило «Пари НН» обыграть «Рубин»

В седьмом туре Премьер-лиги «Пари НН» и «Рубин» боролись за важные очки. Началась игра с удара Николая Калинского метров с 25 в штангу. А вскоре он бил пенальти, назначенный за игру рукой. Юрий Дюпин угадал направление удара, но не дотянулся до мяча - 0:1. В середине первого тайма нижегородцы снова отличились, по итогам контратаки Эдгар Севикян со средней дистанции вколотил мяч в левую девятку. Только возобновилась игра, и гости отыграли один гол. Это Джоэль Фамейе после прострела вдоль ворот пяткой не смог прицельно пробить, но мяч от ноги защитника оказался в сетке. В оставшееся время команды создавали моменты, но счёт не изменился.

«Пари НН» победил со счётом 2:1 и с 10 очками в активе делит шестое место. Казанцы же остались 12-ми на грани зоны стыковых матчей.