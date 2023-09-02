​Акинфеева признали лучшим игроком ЦСКА в июле-августе

Голкипер Игорь Акинфеев был признан лучшим игроком ЦСКА в июле-августе. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

В голосовании болельщиков Акинфеев получил 50% голосов. Второе место занял полузащитник Максим Мухин (18%), а тройку замкнул нападающий Фёдор Чалов (16%).

В июле и августе Игорь Акинфеев провёл пять матчей. В двух из них капитан ЦСКА смог сохранить свои ворота на замке. В трёх других играх Акинфеев пропустил пять голов.

Ближайший матч Премьер-лиги ЦСКА проведёт в воскресенье, 3 сентября, - против «Зенита» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.