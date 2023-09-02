Мор — о голе Севикяна: «Сам эту атаку разогнал и в стиле Месси разобрался»

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился впечатлениями от гола нападающего «Пари НН» Эдгара Севикяна в ворота «Рубина».

«Гол имени Эдгара Севикяна, который сам эту атаку разогнал и в стиле Месси разобрался. Он очень сильно прибавил в этом сезоне», — заявил Мор «Матч ТВ».

Севикян забил второй гол «Пари НН» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги с «Рубином».

Стоит сказать, что встреча между командами продолжается в эти минуты. За всеми событиями игры вы можете следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что в нынешней кампании Севикян забил уже четыре мяча во всех турнирах.