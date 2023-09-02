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​Изображение Марио Фернандеса на «ВЭБ Арене» убрали перед матчем с «Зенитом»

02 Сентября 2023 • 16:46 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Зенит
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Через 22 ч. 46 мин.

В воскресенье вечером ЦСКА будет принимать «Зенит» в седьмом туре чемпионата России. Защитник питерцев Марио Фернандес должен впервые сыграть против «армейцев», за которых он выступал в 2012-2022 годах.

Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», в микст-зоне на «ВЭБ Арене» перед игрой убрали изображение Марио Фернандеса. На том месте разместили изображение другого бывшего футболиста ЦСКА – Даниэля Карвальо.

Матч Премьер-лиги между ЦСКА и «Зенитом» стартует 3 сентября в 17:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Марио Фернандес
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ЦСКА МОСКВА ЗЕНИТ
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