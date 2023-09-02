Агент: Юран не хотел видеть Масоэро в «Пари НН»

Агент Рикардо Алонсо Баррера, представляющий интересы экс-защитника «Пари НН» Лукаса Масоэро, прокомментировал уход игрока из нижегородского клуба.

Ранее стало известно, что «Пари НН» расторг трудовой договор с 28-летним аргентинцем по обоюдному согласию сторон.

«В чем причина ухода Лукаса? Помощник главного тренера сказал ему, что тот не хочет видеть его, и в течение двух лет контракта он больше не будет играть. Это очень тяжелая ситуация для игрока», — заявил Баррера Sport24.

Агент добавил, что у Масоэро не могло быть конфликтов с тренером, ведь наставник даже не разговаривал с футболистом.

Масоэро выступал за «Пари НН» с 2021 года. В 58 матчах во всех турнирах защитник записал на свой счет один голевой пас.