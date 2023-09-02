«Рубин» отыграл мяч у «Пари НН» после курьёзного автогола

И второй тайм в матче седьмого тура Премьер-лиги «Пари НН» - «Рубин» начался с гола. Только сейчас казанцы праздновали успех. На 50-й минуте сильный прострел с правого края штрафной вдоль линии вратарской, Джоэль Фамейе пяткой пытался переправить мяч в цель, но неудачно. Вот только круглый попал в ногу Кирилла Гоцука и с небольшой скоростью влетел в пустой угол ворот мимо застывшего голкипера «Пари НН».

На табло горят двойка и единица. Вся интрига впереди. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.