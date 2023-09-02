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В «Самсунспоре» рассказали, почему не состоялся переход Николсона

02 Сентября 2023 • 16:27 Комментировать

Председатель совета директоров турецкого «Самсунспора» Юксель Йылдырым рассказал, почему сорвался переход нападающего Шамара Николсона, который по итогу перешёл из «Спартака» во французский «Клермон» на правах аренды. 

Спортивный деятель отметил, что его команда действительно была заинтересована в ямайце, однако переход не состоялся из-за высоких зарплатных ожиданий с учётом агентских выплат, которые составляли два миллиона евро. 

«Это было слишком много для нашего бюджета. Поэтому мы отказались от сделки и подписали другого игрока», - приводит слова Йылдырыма Sport24

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Самсунспор Шамар Николсон Юксель Йылдырым
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