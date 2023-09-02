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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Крылья Советов» и «Факел» озвучили составы на матч РПЛ

02 Сентября 2023 • 16:22 Комментировать
Крылья Советов
...
Факел
Через 0 ч. 33 мин.

В одном из субботних матчей седьмого тура Премьер-лиги России на поле пересекутся «Крылья Советов» и «Факел».

Наставник «крылышек» Игорь Осинькин решил выпустить на поле с первых минут таких игроков: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Костанца, Витюгов, Салтыков, Рахманович,Шитов.

Рулевой «огнеопасных» Вадим Евсеев, в свою очередь, включил в стартовый состав таких исполнителей: Гудиев, Божич, Черов, Мастерной, Калинин, Альшин, Мендель, Квеквескири, Моцпан, Аппаев, Максимов.

Матч «Крылья Советов» - «Факел» начнётся в 17:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.

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Крылья Советов Факел
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