Агент Селюк: «Конате, конечно, хочет себя попробовать в зарубежном чемпионате»

Агент нападающего грозненского «Ахмата» Мохамеда Конате Дмитрий Селюк высказался о будущем своего клиента.

Агент отметил, что до января форвард останется в Грозном с вероятностью 99%.

«Конате, конечно, хочет себя попробовать в зарубежном чемпионате. Получится или нет — другой вопрос», - приводит слова Селюка «Матч ТВ».

Контракт 25-летнего футболиста с «Ахматом» рассчитан до 30 июня следующего года. Портал Transfermarkt оценивает его в два миллиона евро.

В текущем сезоне Конате принял участие в десяти играх во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.