Овечкин высказался о трансфере Захаряна в «Реал Сосьедад»

Российский хоккеист клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о переходах Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад» и Сабы Сазонова в «Торино».

Овечкин рад, что «Динамо» сделало правильный выбор, и игроки будут развиваться.

«Будем надеяться, что «Динамо» сможет попасть в топ-3 чемпионата в этом сезоне», - добавил он в разговоре с «РИА Новости».

Напомним, что россиянин подписал контракт с испанской командой на ближайшие шесть лет, а игрок молодёжной сборной Грузии заключил соглашение туринцами, которое рассчитано до 30 июня 2025 года.