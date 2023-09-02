Никита Чернов: «Бабич — уверенный в себе защитник»

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался о новичке команды Срджане Бабиче.

«Он недавно присоединился, рано делать выводы, но все видят, что он хорошо играет головой. Плюс он уверенный в себе защитник. С ним комфортно играть», — заявил Чернов «Матч ТВ».

Напомним, минувшим летом «Спартак» приобрел Бабича у испанской «Альмерии». 27-летний серб дебютировал в составе «красно-белых» в матче Кубка России против «Динамо» и отметился забитым мячом головой.

Сегодня, 2 сентября, подопечные Гильермо Абаскаля встретятся с «Краснодаром» в матче седьмого тура чемпионата России. Не пропустите текстовую трансляцию, которую проведет портал LiveResult. Начало события — в 20:00 по мск.