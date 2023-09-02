Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Масалитин — о Марио Фернандесе: «Негатива в матче с ЦСКА будет достаточно»

02 Сентября 2023 • 15:41 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
...
Зенит
1 3.15 X 3.45 2 2.35
03.09 17:30

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о том, как болельщики «армейцев» встретят экс-игрока команды Марио Фернандеса, ныне выступающего за «Зенит».

«Понятно, что негатива будет достаточно. Думаю, что и сам Марио в этом виноват, и агент его. Ну, то, что хотел, то и должен получать. Как говорится по заслугам. Приезжай и цивилизованно расставайся», — приводит слова Масалитина Rusfootball.

Напомним, минувшим летом ЦСКА вел переговоры с Фернандесом о возможном возвращении, но бразильский защитник принял решение перейти в «Зенит».

В текущем сезоне 32-летний футболист принял участие в восьми матчах за «Зенит», в которых не отметился голевыми действиями.

Встреча ЦСКА и «Зенита» пройдет 3 сентября в рамках седьмого тура чемпионата России. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры, которая стартует в 17:30 по мск.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Валерий Масалитин Марио Фернандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА ЗЕНИТ
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Южный201
02 Сентября 2023 в 15:45
Лучшее что может сделать иуда-фернандес это не выйти на матч...
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Урал Урал
Ахмат Ахмат
0
1
2.27 3.60 3.20
Видео
79 мин
Пари НН Пари НН
Рубин Рубин
2
1
2.60 3.20 3.00
Видео
02.09.23 в 17:30
Крылья Советов Крылья Советов
Факел Факел
1.90 3.60 4.40
Видео
02.09.23 в 20:00
Краснодар Краснодар
Спартак Москва Спартак Москва
2.60 3.75 2.65
Видео
03.09.23 в 13:00
Оренбург Оренбург
Сочи Сочи
2.90 3.70 2.41
Видео
03.09.23 в 15:15
Локомотив Москва Локомотив Москва
Балтика Балтика
1.81 3.90 4.50
Видео
03.09.23 в 17:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Зенит Зенит
2.90 3.70 2.41
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Сентября
16:46 · Россия. Премьер-лига
​Изображение Марио Фернандеса на «ВЭБ Арене» убрали перед матчем с «Зенитом»
16:36 · Россия. Премьер-лига
Агент: Юран не хотел видеть Масоэро в «Пари НН»
16:36 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» Иванов: У команды нет спада
16:30 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» отыграл мяч у «Пари НН» после курьёзного автогола
16:27 · Россия. Премьер-лига
В «Самсунспоре» рассказали, почему не состоялся переход Николсона
16:22 · Россия. Премьер-лига
​«Крылья Советов» и «Факел» озвучили составы на матч РПЛ
16:17 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «Велесе» отреагировали на новость об интересе к Кутепову
16:09 · Россия. Премьер-лига
Агент Селюк: «Конате, конечно, хочет себя попробовать в зарубежном чемпионате»
16:00 · Россия. Премьер-лига
Овечкин высказался о трансфере Захаряна в «Реал Сосьедад»
15:50 · Россия. Премьер-лига
Севикян удвоил счёт в матче «Пари НН» - «Рубин»
15:47 · Россия. Премьер-лига
Никита Чернов: «Бабич — уверенный в себе защитник»
15:46 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «Не можем вспомнить каких-то атак «Ахмата», мы держали игру под контролем»
15:41 · Россия. Премьер-лига
Масалитин — о Марио Фернандесе: «Негатива в матче с ЦСКА будет достаточно» 1
15:40 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» повёл в игре с «Рубином» уже на первых минутах
15:36 · Россия. Премьер-лига
Ромащенко: «Три очка - очень хорошо, но мы осознаем, куда нам нужно двигаться»
Все новости
Рекомендуем