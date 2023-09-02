Масалитин — о Марио Фернандесе: «Негатива в матче с ЦСКА будет достаточно»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о том, как болельщики «армейцев» встретят экс-игрока команды Марио Фернандеса, ныне выступающего за «Зенит».

«Понятно, что негатива будет достаточно. Думаю, что и сам Марио в этом виноват, и агент его. Ну, то, что хотел, то и должен получать. Как говорится по заслугам. Приезжай и цивилизованно расставайся», — приводит слова Масалитина Rusfootball.

Напомним, минувшим летом ЦСКА вел переговоры с Фернандесом о возможном возвращении, но бразильский защитник принял решение перейти в «Зенит».

В текущем сезоне 32-летний футболист принял участие в восьми матчах за «Зенит», в которых не отметился голевыми действиями.

Встреча ЦСКА и «Зенита» пройдет 3 сентября в рамках седьмого тура чемпионата России. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры, которая стартует в 17:30 по мск.