«Пари НН» повёл в игре с «Рубином» уже на первых минутах

Матч седьмого тура Премьер-лиги между «Пари НН» и «Рубином» начался с атак хозяев. Уже в дебюте Эдгар Севикян протащил мяч по правому краю поля и вывел на удар Николая Калинского, который издали зарядил в штангу. Вскоре угловой удар у ворот казанцев, эта атака завершилась пенальти за игру рукой. Калинский подошел к мячу и плотно пробил впритирку с левой штангой, голкипер угадал направление удара, но не выручил.

1:0, «Пари НН» настигает на шестом месте ЦСКА, «Спартак» и «Ахмат». Казанцы делят 12-е место. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.