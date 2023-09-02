Ромащенко: «Три очка - очень хорошо, но мы осознаем, куда нам нужно двигаться»

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Уралом».

- Какой был изначально план на игру?

- Как всегда, скрупулезно готовились и разбирали соперника, изучали сильные и слабые стороны, манеру игры, потому что очень неплохая команда, хороший тренер, коллектив заслуженно находился и находится выше нас. И вообще до этого был вверху таблицы, поэтому были нюансы, на которые мы обращали внимание. Безусловно, один из них - мы понимали, что на нас будет оказываться определенное давление, поэтому мы должны за счет того, что будет много длинных передач использоваться, нам нужно было уделить внимание подборам, но и быстрым ответным атакам.

- Не так много получалось у «Ахмата» в первом тайме, но этот эпизод с пенальти - можно ли говорить, что он стал ключевым?

- Мы до игры фокусировали ребят и обращали внимание на такие моменты, потому что мы им сказали, что очень важно в этой игре будет наверху быть лучше как при стандартах, что соперник подает, и соответственно максимально быть агрессивнее в чужой штрафной площади, потому что вы видели моменты, которые случаются у соперника, когда команда, которая против них играет, создает моменты. Поэтому фокусировали на этом внимание, я рад, что ребята нас услышали. Результат всегда важен, победа - это очень прекрасно, три очка - очень хорошо, но мы осознаем, куда нам нужно двигаться.