Юран: «Убирать игроков из-за ошибок - бред сумасшедшего»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Рубином».

- Вы говорили перед кубковой игрой, что команда двумя группами готовилась к кубковому матчу. К игре чемпионата то же самое происходило?

- Кубок у нас три дня назад был, правильно? Дал отдохнуть большинству игроков, потому что провели уже достаточно матчей с учетом перелетов. Поэтому в чемпионате уже другой состав выйдет. В принципе, где-то уже напрашивалось ротировать. Если я раньше говорил, что только начало чемпионата и усталости быть не должно. Но есть чемпионат, и здесь напрашивалось, поэтому да, ротировали.

- Лукас Масоэро покинул команду после кубкового матча. Это реакция на ошибку в концовке кубкового матча или какой-то накопительный эффект?

- Причем ошибка? Реакция? Мне нужно было реагировать еще до этого, там другие ошибались. Я всегда говорил, иностранец здесь третий или четвертый год. Он не всегда играл и при других тренерах. Он в начале сезона не попадал в заявку. Нужно, наверное, другой клуб искать в том плане, что ему нужно играть. А иностранец сидит, я думаю, это неправильно. Когда российский игрок - это российский. А иностранец должен играть или в другой команде быть. Поэтому две игры - это стечение обстоятельств. Микротравмы были у Тихого и Каккоева, плюс Александров получил красную. Поэтому здесь вынужден был задействовать. А в целом это планировалось еще до начала чемпионата. Поэтому это не реакция на ошибку, потому что это неправильно. Тогда надо быть последовательным, и кто ошибается - убирать с команды что ли? Это, наверное, бред сумасшедшего. Поэтому нет, это не реакция. Иностранец должен играть.

- Есть ли в сегодняшнем матче фаворит?

- Фаворит - это, наверное, было бы неправильно сказать, что мы фавориты по отношению к сопернику, или соперник - фаворит по отношению к нам. Есть игра, и каждая команда с тренером хотят выиграть. Поэтому мы до этого проводили матчи с «Ахматом» и «Ростовом», поэтому да, настраивал парней, что матч будет непростой. Такая организованная команда, хороший специалист работает, максималист тоже в этом плане, только положительный результат устраивает. Поэтому посмотрим. Играем дома, поэтому при своих болельщиках нужно максимально выжимать из себя, что я всегда говорил. На поле бывают ошибки, но безволия и бесхарактерности не должно быть. При том в преддверии паузы, был разговор, что в этом матче надо отдать всё, а потом отдохнуть.