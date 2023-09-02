Масалитин: ЦСКА приложит все усилия для победы над «Зенитом»

Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о предстоящем матче седьмого тура чемпионата России, в котором «армейцы» встретятся с «Зенитом».

«Армейцы» приложат все силы, чтобы добиться положительного результата. «Зенит», конечно, недавно уверенно прошелся по «Спартаку», если он пройдется и по ЦСКА, то уже тяжеловато будет смотреть на то, как «Зенит» досрочно становится чемпионом», — приводит слова Масалитина Rusfootball.

После шести туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 13 очков. ЦСКА находится на шестой позиции, имея в своей копилке 10 зачетных баллов.

Очная встреча между ЦСКА и «Зенитом» состоится завтра, 3 августа. Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию игры на портале LiveResult.

Напомним, последний раз команды встречались в рамках Суперкубка России – 2023. Поединок завершился победой «сине-бело-голубых» в серии послематчевых пенальти.