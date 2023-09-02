Непомнящий: «ЦСКА не хватает исполнителей, но зато созданы условия для Облякова»

Валерий Непомнящий, бывший советник президента московского ЦСКА, оценил кадровую политику команды. Экс-тренер «Томи» отдал руководству «армейцев» должное за то, что клуб делает ставку на молодых футболистов.

«Пока «армейцы» опираются на молодёжь. Там, конечно, не хватает исполнителей и в опорную зону, и под нападающими. Зато созданы условия для Облякова», – цитирует Непомнящего Vprognoze.

ЦСКА в новом розыгрыше Российской премьер-лиги одержал всего три победы в шести турах. Команда дважды проиграла и однажды сыграла вничью, из-за чего располагается на шестом месте в турнирной таблице.