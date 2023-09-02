Рахимов - о матче с «Пари НН»: «В таких играх фаворитов не бывает»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Пари НН».

- Три матча во всех турнирах без поражений идет ваша команда. Как это повлияло на эмоциональный фон?

- Положительные результаты всегда положительно влияют, но мы все-таки не зацикливаемся на этих моментах, потому что каждая следующая игра - это другая история. Но я не думаю, что об этом следует говорить. Мы об этом не говорили, когда не выигрывали, поэтому мы готовимся от матча к матчу. То, что есть положительный результат, это хорошо.

- Фамейе в последних матчах получает все больше игрового времени. Сегодня он выходит в старте. Насколько он готов?

- Посмотрим, насколько готов. Он был травмирован, после травмы вышел в одном матче, потом в другом. Сегодня выходит в стартовом составе, посмотрим на сколько его хватит.

- В сегодняшней игре есть фаворит, как вам кажется?

- Да нет, я думаю, фаворитов нет. Потому что все зависит от того, как будет проходить матч, какие эпизоды будут случаться. Поэтому в таких играх фаворитов не бывает.