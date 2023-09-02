Непомнящий: «От «Спартака» непонятно, чего ждать»

Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от игры московского «Спартака» в ближайшем туре Российской премьер-лиги против «Краснодара», который в данный момент лидирует в турнирной таблице.

«От «Спартака» непонятно, чего ждать. С «Динамо» «красно-белые» блеснули и забили 4 гола за 25 минут. А в следующем матче могут не забить ни одного за всю игру», – сказал Непомнящий» в интервью Vprognoze.

«Спартак» не может победить в Российской премьер-лиге три матча подряд. «Краснодар» в шести турах одержал четыре победы и дважды сыграл вничью. Отрыв «быков» от второго места составляет одно очко.