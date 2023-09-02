Уткин дал два прогноза на матч «Краснодар» - «Спартак»

Известный журналист Василий Уткин дал прогноз на субботний матч седьмого тура Российской премьер-лиги, в котором «Краснодар» будет принимать «Спартак».

«Краснодар» очень здорово начал, но в последних двух матчах не выигрывал – упустил победу над «Локомотивом», упёрся в «Факел» в Воронеже. А «Спартак» за это время успел потерять свою игру и снова найти. У «Спартака» вообще мерцательная игра, такая мерцательная сердечная аритмия», - сказал Уткин на видео в своём телеграм-канале.

Уткин считает, что «Краснодар» на правах хозяина поля будет иметь некоторое преимущество. При этом журналист отметил, что «быки» часто сдают физически в концовках матчей, поэтому «Спартак» сможет отыграть почти любой счёт.

Уткин предложил два варианта ставки: «Результативная ничья» и «Тотал голов больше 3,5».

Матч между «Краснодаром» и «Спартаком» стартует в 20:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.