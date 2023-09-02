​Гендиректор «Пари НН»: «Трансферы ещё будут»

Давид Мелик-Гусейнов, который занимает должность генерального директора «Пари НН», высказался насчёт планов клуба на трансферном рынке.

«До закрытия трансферного окна ещё планируются приобретения. Ближе к закрытию трансферы будут более горячими в плане интереса со стороны болельщиков и клубов», - сказал Мелик-Гусейнов, чьи слова приводит Sport24.

Гендиректор нижегородского клуба добавил, что исходящие трансферы у клуба тоже будут.

Добавим, что в Российской премьер-лиге летнее трансферное окно закрывается 14 сентября.

В субботу «Пари НН» проведёт домашний матч чемпионата России против «Рубина». Не пропустите трансляцию в текстовом формате.