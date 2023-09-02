Заварзин: Николсон и Бальде — неудачные приобретения «Спартака»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин высказался о нападающих Шамаре Николсоне и Кейта Бальде, которые покинули «красно-белых» минувшим летом.

«Раз их отдали в аренду, значит, эти приобретения были неудачными. В «Спартаке» бывает так, что один спортивный директор берет одних игроков, приходит другой — берет других. А расхлебывать все тренеру», — заявил Заварзин «Матч ТВ».

При этом функционер считает, что Николсон и Бальде являются неплохими футболистами, но Абаскалю, как оказалось, они не нужны.

Напомним, 1 сентября «Спартак» отдал в аренду Николсона в «Клермон», а Бальде отправился в «Эспаньол».