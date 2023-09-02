​«Пари НН» и «Рубин» озвучили составы на матч РПЛ

В одном из субботних матчей седьмого тура чемпионата России будут играть «Пари НН» и «Рубин».

Тренер «Пари НН» Сергей Юран принял решение включить в стартовый состав таких игроков: Нигматуллин, Живоглядов, Каккоев, Гоцук, Александров, Стаматов, Калинский, Трошечкин, Майга, Севикян, Сулейманов.

Рулевой «Рубина» Рашид Рахимов, в свою очередь, доверил место на поле с первых минут следующим исполнителям: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Грицаенко, Вуячич, Зотов, Ломовицкий, Рахмоналиев, Иву, Фамайе, Даку.

Матч между «Пари НН» и «Рубином» стартует в 15:15 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.