Тихонов рассказал, чего ждёт от матча «Крылья Советов» - «Факел»

Экс-игрок сборной России и московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался о поединке седьмого тура Премьер-лиги, в котором сойдутся самарские «Крылья Советов» и воронежский «Факел».

«Факел» приходит в себя после неудачного начала. «Крылья», напротив, начинают оступаться после уверенного старта. Видится равная игра с обоюдоострыми моментами», - передает слова эксперта Metaratings.ru.

Поединок состоится на стадионе в Самаре сегодня, 2 сентября, начало запланировано в 17:30 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией встречи можно будет на Liveresult.ru.