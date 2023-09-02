Как «Динамо» стало главным трамплином из России в Европу

«Динамо» в эпоху санкций стало главным трамплином для футболистов из России в Европу, из чего сможет вынести выгоду в долгосрочном развитии клуба. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет на эту тему.

«Динамо» не хочет быть «золотой клеткой»

«Бело-голубые» за это лето в общей сложности провернули четыре трансфера на выход в разные европейские клубы. Никола Моро в прошлом сезоне выступал за «Болонью» на правах аренды, а теперь итальянцы его выкупили за 2,5 миллиона евро. Себастьян Шиманьски перебрался в «Фенербахче» за 9,75, Арсена Захаряна отправили в «Реал Сосьедад» за 13, а Саба Сазонов уехал в «Торино» за 2,75. Итого «Динамо» разбогатело на 28 миллионов евро. Эта цифра выглядит довольно приличной, учитывая, что москвичи все трансферы делали в Европу, а не в Саудовскую Аравию.

В России часто говорили, что наша Премьер-лига может быть трамплином в Европу, но по факту это случалось нечасто. Обычно отечественные клубы всеми силами пытаются удержать футболистов, повышая зарплату. Свежий пример – Вильмар Барриос, который хотел сменить «Зенит» на «Ноттингем Форест», но в итоге продлил контракт. Отдельно стоит отметить, что «Динамо» не стало пытаться стать «золотой клеткой» для одного из главных талантов – Захаряна, а отпустило его.

«Динамо» станет привлекательнее для игроков

Такой распродажей «Динамо» становится привлекательным клубом для новых футболистов. Теперь любому новичку можно показывать этот список и говорить, что из стана команды можно уехать за границу, причём в топ-чемпионаты. Это станет большим плюсом в переговорах с теми потенциальными новичками, которые хотели бы попробовать свои силы за границей. «Динамо» сговорчиво, а также имеет опыт получения денег из иностранных команд. То есть у москвичей вряд ли теперь сорвётся сделка из-за сложности в проведении расчётов.

Возможно, это уже стало одним из стимулов для Андрея Кудравца, который подписал контракт с «Динамо», но пока останется на правах аренды в БАТЭ. Белорусский вратарь считается одним из самых талантливых в Европе, так что, скорее всего, хотел бы попробовать свои силы в больших чемпионатах. Раз уж «Динамо» умудрилось Сабу Сазонова отправить в Серию А в «Торино», то голкипер вполне может рассчитывать, что его заметят и позовут куда-то в хороший турнир.

Наверняка теперь Константин Тюкавин и Лука Гагнидзе также воспрянут духом и постараются прибавить. Они видят, как их партнёры уезжают на повышение не только зарплаты, а это выглядит отличным стимулом.

Не помешает ли это «Динамо» добиваться своих целей

Когда клуб делает ставку на продажу своих футболистов, всегда существует риск, что это помешает добиваться результатов самому. Уход лидеров – это всегда проблема. С другой стороны, «бело-голубые» чётко понимают, что в текущем российском футболе для победы в Премьер-лиге или даже Кубке страны не надо иметь какой-то звёздный состав, учитывая, что общий уровень футбола падает. Не зря «Динамо» активно привлекает молодёжь и не проигрывает серьёзно в классе.

Более того, теперь «Динамо» сможет из этого извлекать плюсы. Если селекция «бело-голубых» сможет работать чётко, то команда сможет привлекать талантливых молодых футболистов, которые будут давать результат. Так что не стоит нервничать, что состав будет становиться слабее. Наоборот, это шанс находить молодых и сильных игроков, которые будут прогрессировать и давать результат.

Роман Андреев