Наумов выразил опасения перед матчем «Локомотив» - «Балтика»

Экс-президент столичного «Локомотива» Николай Наумов дал комментарий касательно предстоящего поединка седьмого тура Российской премьер-лиги между «железнодорожниками» и калининградской «Балтикой».

«Очень тяжелым обещает стать для «железнодорожников» матч с «Балтикой». Опасаюсь, что они могут не выиграть. Игнашевич умеет настроить команду. «Локо» придется тяжело», - передает слова Наумова «Матч ТВ».

Матч состоится на стадионе «РЖД Арена» в воскресенье, 3 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 15:15 по московскому времени. После шести туров хозяева занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ, а гости – предпоследнее.