Гацкан объяснил, с чем связан успех «Ростова» в прошлом сезоне

Экс-футболист «Ростова» Александр Гацкан ответил на вопрос об успешном прошлом сезоне донской команды.

«Достичь достойного результата «Ростову» удалось за счет качественного тренера, хорошей дисциплины, сплоченности и самоотдачи. А также не было большого количества травмированных игроков, только в концовке», — приводит слова Гацкана «Чемпионат».

По итогам прошлого подопечные Валерия Карпина заняли четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. Стоит отметить, что до призовой тройки «Ростову» не хватило всего одного очка.

В текущей кампании дончане идут на 11-й строчке, набрав семь баллов за шесть игр.