«Динамо» может подписать марокканского форварда

20-летний марокканский форвард Эль Мехди Маухубу, выступающий за клуб «Рабат», может переехать в российский чемпионат.

Согласно сообщениям журналистов «Спорт-Экспресса», заинтересованность в подписании игрока проявляет московское «Динамо». Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 375 тысяч евро.

По итогам шести проведенных туров чемпионата России «Динамо» набрало 11 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице. Следующий матч в рамках Премьер-лиги «бело-голубые» проведут против «Ростова» на выезде в воскресенье, 3 сентября.