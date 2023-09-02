Радимов: У «Спартака» остался один большой нападающий

Российский тренер и футбольный эксперт Владислав Радимов высказался о форвардах «Спартака».

Напомним, в последний день трансферного окна в Европе «красно-белые» отдали в аренду своих нападающих: Шамара Николсона — в «Клермон», а Кейта Бальде — в «Эспаньол».

«С Николсоном было понятно по первым матчам, что он надолго не задержится в «Спартаке». Видно было, что у нас ему тяжело. Кейта Бальде тоже», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

При этом эксперт отметил, что сейчас у «Спартака» остался лишь один большой форвард — Александр Соболев, который регулярно собирает карточки. Если игрок получит травму или дисквалификацию, у «красно-белых» не будет разнообразия впереди, добавил Радимов.

Напомним, в прошлом сезоне Соболев суммарно собрал десять матчей дисквалификации с учетом Кубка России и РПЛ.