Хаджи — о матче с «Краснодаром»: «Спартаку» не будет так легко, как с «Динамо»

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи высказался в преддверии матча седьмого тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся с «Краснодаром».

«Надеюсь, «Спартак» победит, потому что отступать некуда. «Краснодар» набрал лишние очки — теперь должны поделиться. Но «Спартаку» не будет так легко, как с «Динамо», — приводит слова Хаджи «Чемпионат».

По мнению функционера, игра будет острожная, и если Абаскаль сможет подобрать правильный состав, то его команда не проиграет.

Встреча «Краснодара» и «Спартака» пройдет уже сегодня, 2 сентября. Стартовый свисток должен прозвучать в 20:00 по мск. Портал LiveResult проведет прямую трансляцию матча в текстовом формате.