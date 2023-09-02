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Хаджи — о матче с «Краснодаром»: «Спартаку» не будет так легко, как с «Динамо»

02 Сентября 2023 • 13:14 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
1 2.30 X 3.80 2 3.00
Через 5 ч. 9 мин.

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи высказался в преддверии матча седьмого тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся с «Краснодаром».

«Надеюсь, «Спартак» победит, потому что отступать некуда. «Краснодар» набрал лишние очки — теперь должны поделиться. Но «Спартаку» не будет так легко, как с «Динамо», — приводит слова Хаджи «Чемпионат».

По мнению функционера, игра будет острожная, и если Абаскаль сможет подобрать правильный состав, то его команда не проиграет.

Встреча «Краснодара» и «Спартака» пройдет уже сегодня, 2 сентября. Стартовый свисток должен прозвучать в 20:00 по мск. Портал LiveResult проведет прямую трансляцию матча в текстовом формате.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Гильермо Абаскаль Александр Хаджи
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КРАСНОДАР СПАРТАК МОСКВА
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