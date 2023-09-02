Эммануэль Мело, агент полузащитника «Каза Пиа» Леонардо Лелу, в эксклюзивной беседе с сетевым издание «Ефро-Футбол.Ру» прокомментировал интерес к своему клиенту со стороны московского ЦСКА.

«Леонардо очень востребованный игрок. Действительно, есть какой-то интерес от ЦСКА, но на данный момент ничего конкретного», – сказал Мело.

Ранее сообщалось, что «Каза Пиа» отпустит Лелу только за 3,5 миллионов евро. ЦСКА придётся раскошелиться на требуемую сумму, если команда Владимира Федотова действительно хочет заполучить 23-летнего футболиста.

В новом розыгрыше чемпионата Португалии Лелу отметился одной результативной передачей в трёх матчах.