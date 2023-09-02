Мор: «Спартак» вряд ли побежит на «Краснодар» с шашками наголо»

Экс-футболист московского «Спартака» Эдуард Мор поделился мыслями о предстоящей встрече между «красно-белыми» и «Кранодаром» в рамках седьмого тура чемпионата России.

«Краснодар» - команда рациональная, «Спартак» тоже вряд ли побежит с шашками наголо. Это будет важнейший матч не только с точки зрения положения дел в таблице, но и в плане самоутверждения команд», - приводит слова Эдуарда «РБ Спорт».

Матч состоится на стадионе в Краснодаре сегодня, 2 сентября. Начало поединка – в 20:00 по московскому времени. Текстовый онлайн-репортаж пройдет на Liveresult.ru.

После шести туров краснодарцы с 14 очками занимают первое место в турнирной таблице РПЛ, а спартаковцы (10) располагаются на седьмой позиции.