Ари: «Краснодар» станет чемпионом уже в этом сезоне

Экс-игрок «Краснодара» Ари Феррейра высказался о шансах «быков» в борьбе за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

«Чемпионом станет «Краснодар», в последнее время у них самые лучшие результаты. Думаю, мечта Галицкого сбудется и это будет счастье для всего клуба и города», — приводит слова Ари Sport24.

Футболист добавил, что в России уже все привыкли к золотым медалям «Зенита», но «Краснодар» сможет прервать эту серию.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав 14 очков за шесть туров.

2 сентября «быки» примут на своем поле «Спартак». Текстовая трансляция игры будет доступна на портале LiveResult. Начало — в 20:00 по мск.