«Оренбург» планирует подписать ещё одного игрока до закрытия трансферного окна

«Оренбург» планирует подписать еще одного футболиста до закрытия летнего трансферного окна. Об этом в разговоре с представителями СМИ рассказал спортивный директор клуба Дмитрий Андреев.

«До закрытия трансферного окна планируем одно приобретение. Трансферы на выход не рассматриваем», - передает слова функционера Sport24.

Напомним, что летнее трансферное окно в России закроется 14 сентября.

«Оренбург» неудачно стартовал в новом сезоне Премьер-лиги. После шести туров команда набрала всего два балла и замыкает турнирную таблицу. Ближайший матч аутсайдер проведет против «Сочи».