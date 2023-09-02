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Салихова: «Если «Спартак» не возьмёт нового нападающего, то переход Шамара будет провалом»

02 Сентября 2023 • 12:48 Комментировать

Зарема Салихова, жена экс-владельца столичного «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об уходе из клуба нападающего Шамара Николсона. Ямайский форвард перешел во французский «Клермон».

«Если «Спартак» не возьмет нового нападающего, то переход Шамара будет провалом для клуба. Любая травма Соболева, недомогание или отравление, и «Спартак» остается без нападающего», - приводит слова Заремы Sport24.

По итогам шести туров Премьер-лиги «Спартак» набрал десять баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший поединок «народная» команда сыграет против «Краснодара» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зарема Салихова Шамар Николсон
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