Балахнин: «Ростов» - крепкий середняк, не думаю, что команда будет бороться за выживание»

Бывший наставник «Ростова» Сергей Балахнин в разговоре с представителями СМИ высказался о перспективах команды Валерия Карпина в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Ростов» - крепкий середняк, не думаю, что команда будет бороться за выживание. Есть сейчас команды и похуже. Хочется верить, что Карпин сумеет выправить ситуацию», - приводит слова тренера «РБ Спорт».

По итогам шести туров «Ростов» набрал семь баллов и занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем матче чемпионата России команда Карпина на своем поле померяется силами с московским «Динамо». Игра пройдет 3 сентября.