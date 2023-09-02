Тарханов выделил фаворита в матче «Краснодар» - «Спартак»

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов высказался о предстоящем поединке между «Краснодаром» и московским «Спартаком» в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги.

«Уверен, будет классный матч, обе команды играют в атаку. «Краснодар» сейчас играет более стабильно, чем «Спартак». Думаю, за счет своего поля «быки» - фавориты в этой игре», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

Поединок состоится на стадионе в Краснодаре сегодня, 2 сентября, начало запланировано в 20:00 по московскому времени. В преддверии этой встречи хозяева лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги, а гости находятся на седьмой строчке.