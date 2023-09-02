Наумов считает, что «Спартак» не сможет одолеть «Краснодар»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о предстоящем матче «Краснодара» и «Спартака» в рамках седьмого тура чемпионата России.

«У «Краснодара» дома против «Спартака» мотивация будет просто запредельная. Я думаю, что ничья будет. Либо, возможно, даже «Спартак» проиграет», — цитирует Наумова «Матч ТВ».

После шести туров «быки» возглавляют РПЛ, набрав 14 очков. Команда Гильермо Абаскаля идет на седьмом месте, имея в своей копилке 10 баллов.

Очная встреча «Краснодара» и «Спартака» пройдет сегодня, 2 сентября. Начало игры — в 20:00 по мск. Портал LiveResult будет освещать все события поединка в текстовом формате.