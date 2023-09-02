Черчесов назвал главный жизненный принцип в день 60-летия

Экс-рулевой сборной России и венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о своем главном жизненном принципе.

«Какой главный жизненный принцип сформировался у меня за 60 лет? Вперед без страха и сомнений», - рассказал специалист в беседе с журналистом «Чемпионата».

Стоит отметить, что сегодня, 2 сентября, Станиславу Саламовичу исполнилось 60 лет.

Последним клубом Черчесова был «Ференцварош». Российского специалиста отправили в отставку после провала команды в квалификации Лиги чемпионов. По сумме двух матчей венгерский клуб сенсационно уступил фарерскому «Клаксвику».