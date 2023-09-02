Ловчев ответил, в каком составе «Спартак» выйдет на матч с «Краснодаром»

Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев ответил на вопрос о составе «красно-белых» в предстоящем матче против «Краснодара».

«Для меня здесь нет никакой загадки: почти уверен, что Абаскаль на матч чемпионата выставит практически тот же состав, который играл против «Ахмата» в предыдущем туре», — заявил Ловчев порталу «Плеймейкер».

По мнению специалиста, многие футболисты хорошо себя зарекомендовали в кубковой игре с «Динамо», но, если говорить объективно, то условный Зиньковский явно уступает по уровню Промесу.

Встреча седьмого тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Спартаком» пройдет в субботу, 2 сентября. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию матча, который должен стартовать в 20:00 по мск.