Ловчев: «Бабич сразу почувствовал себя по-хозяйски в центре обороны «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев высказался о новичке «красно-белых» Срджане Бабиче.

«Этот защитник как-то сразу почувствовал себя по-хозяйски в центре обороны «красно-белых». Понравилось, как он выбирает позицию, ведет единоборства, подсказывает партнерам», — цитирует Ловчева «Плеймейкер».

Эксперт признался, что Бабич напоминает ему Видича, во времена которого у «Спартака» была отличная оборона.

«Спартак» подписал 27-летнего Бабича этим летом из «Альмерии». Футболист уже успел дебютировать за команду Гильермо Абаскаля в матче Кубка России с «Динамо» (4:1), в котором отметился одним забитым мячом.