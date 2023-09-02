ЦСКА интересуется португальским полузащитником

Хавбек португальского клуба «Каза Пиа» Леонарду Лелу имеет вариант продолжения карьеры в топ-клубе Российской премьер-лиги. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Иван Карпов.

По данным журналиста, в трансфере 23-летнего исполнителя заинтересован московский ЦСКА. Португальский клуб готов продать игрока, если «армейцы» заплатят за него 3,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Примейры Леонарду провел три поединка и оформил одну результативную передачу.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч подопечные Владимира Федотова сыграют против петербургского «Зенита».