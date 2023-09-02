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Ловчев назвал точный счёт матча «Краснодар» - «Спартак»

02 Сентября 2023 • 12:05 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
1 2.30 X 3.80 2 3.00
Через 7 ч. 13 мин.

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился ожиданиями от предстоящего матча между «красно-белыми» и «Краснодаром».

«Мне почему-то кажется, что матч подарит болельщикам много голов. Все равно проблем в обороне у команд хватает, а в атаке и у тех, и у других есть классные исполнители. Так что поставлю на результативную ничью – 2:2», — приводит слова Ловчева «Плеймейкер».

Матч седьмого тура Российской премьер-лиги «Краснодар» - «Спартак» состоится сегодня, 2 сентября. Начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую онлайн-трансляцию на портале LiveResult.

Напомним, последнее очное противостояние между командами в РПЛ завершилось победой «красно-белых» со счетом 4:3.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Евгений Ловчев
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КРАСНОДАР СПАРТАК МОСКВА
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