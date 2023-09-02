Ловчев назвал точный счёт матча «Краснодар» - «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился ожиданиями от предстоящего матча между «красно-белыми» и «Краснодаром».

«Мне почему-то кажется, что матч подарит болельщикам много голов. Все равно проблем в обороне у команд хватает, а в атаке и у тех, и у других есть классные исполнители. Так что поставлю на результативную ничью – 2:2», — приводит слова Ловчева «Плеймейкер».

Матч седьмого тура Российской премьер-лиги «Краснодар» - «Спартак» состоится сегодня, 2 сентября. Начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую онлайн-трансляцию на портале LiveResult.

Напомним, последнее очное противостояние между командами в РПЛ завершилось победой «красно-белых» со счетом 4:3.