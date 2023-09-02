«Урал» и «Ахмат» назвали стартовые составы на матч

Во встрече седьмого тура чемпионата России екатеринбургский «Урал» на своем поле примет грозненский «Ахмат». Тренерские штабы команд представили стартовые составы на предстоящий матч.
«Урал»: Помазун, Кулаков, Бегич, Эмерсон, Аюпов, Егорычев, Мишкич, Сиссе, Кики, Юшин, Каштанов.
«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Богосавац, Тодорович, Челикович, Тимофеев, Олейников, Ковачев, Камило, Ильин, Конате.
Поединок пройдет на стадионе в Екатеринбурге и начнется в 13:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния проведет Liveresult.ru.
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