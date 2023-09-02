«Краснодар» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В седьмом туре чемпионата России по футболу встречаются «Краснодар» и «Спартак».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Краснодар - Спартак Москва
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Протокол игры
Сафонов Матвей•Волков Сергей Евгеньевич•Тормена Витор•Алонсо Хуниор•Олаcа Лукас•Кривцов Никита•Черников Александр•Сперцян Эдуард•Батчи Жоау•Кордоба Джон• 20'Олусегун Джуниор
Селихов Александр•Денисов Даниил•Джикия Георгий•Дуарте Алексис•Рябчук Олег•Игнатов Михаил•Зобнин Роман•Умяров Наиль•Бонгонда Тео•Соболев Александр Сергеевич•Промес Квинси
02 сентября. Стадион "Краснодар" (Краснодар).
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