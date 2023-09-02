«Крылья Советов» - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В седьмом туре чемпионата России по футболу встречаются «Крылья Советов» и «Факел».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Крылья Советов - Факел
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Протокол игры
|(1:0) Костанца Фернандо28'
Ломаев Иван•Солдатенков Александр•Евгеньев Роман•Бейл Гленн•Рассказов Николай•Костанца Фернандо•Рахманович Амар•Витюгов Максим•Горшков Юрий•Шитов Владислав•Салтыков Никита
Гудиев Виталий•Черов Василий•Божин Сергей•Калинин Игорь• 45'Мастерной Владислав•Мендель Андрей•Квеквескири Ираклий•Альшин Ильнур•Моцпан Никита46' (Долгов Александр (46') •Максимов Максим46' (Селе Табо (46') •Аппаев Хызыр
02 сентября. Стадион "Солидарность Арена".
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