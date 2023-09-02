«Пари НН» - «Рубин»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1

В седьмом туре чемпионата России по футболу встречаются «Пари НН» и «Рубин».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Пари НН - Рубин
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Протокол игры
|(1:0) Калинский Николай16'
|(2:0) Севикян Эдгар28'
|50'Гоцук Кирилл (2:1)
Нигматуллин Артур•Каккоев Никита•Гоцук Кирилл•Александров Виктор• 24'Живоглядов Дмитрий61' (Карапузов Владислав (61') •Калинский Николай•Майга Мамаду•Трошечкин Александр61' (Стоцкий Дмитрий (61') •Стаматов Матео•Севикян Эдгар• 65'Сулейманов Тимур
Дюпин Юрий•Мартынович Александр•Вуячич Игор•Грицаенко Алексей•Кабутов Дмитрий•Зотов Александр•Иву Угучукву•Рахмоналиев Умарали•Ломовицкий Александр46' (Рожков Илья (46') •Фамейе Джоэль•Даку Мирлинд 24'
02 сентября. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).
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