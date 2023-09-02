Футбольный эксперт Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» сделал прогноз на матчи «Ростов» - «Динамо» и «Локомотив» - «Балтика».

- «Ростов» примет «Динамо». У кого больше шансов на победу?

- «Ростов» в последнем матче чемпионата проиграл, так что гостям придется непросто. Но и «Динамо» нужно реабилитироваться после поражения в Кубке. Тем более, игра со «Спартаком» была ужасная.

- Выпустит ли Личка новичков или придержит их?

- Когда они вышли в матче со «Спартаком», то игра уже была равная. Но на тот момент хозяевам надо было просто удержать свое преимущество в счете. Но «Динамо» выглядело тогда даже чуть предпочтительнее. Думаю, что Личка будет отталкиваться от второго тайма матча со «Спартаком». А ростовчанам отступать уже некуда, тем более играть они будут дома. Им надо побеждать и выползать из болота.

- «Локомотив» примет «Балтику», которая в Кубке обыграла «Зенит». «Железнодорожники» могут потерять очки?

- Допускаю это. «Балтика» в последнем матче с «Зенитом» себя показала. Она меня удивила: настолько здорово играла. Да и вообще, во всех матчах эта команда производила приятное впечатление. Понятно, что чего-то не хватает. Скорее всего - везения. Так что жду хорошей игры. Поставил бы на ничью.

Елена Григорьевская