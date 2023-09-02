Камоцци рассказал, чего ждёт от матча «Краснодар» - «Спартак»

Франко Камоцци, бывший советник Леонида Федуна, поделился ожиданиями от поединка между «Краснодаром» и московским «Спартаком» в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги.

«В матче с «Краснодаром», как всегда, ожидаю победы «Спартака». Не имеет значения, как именно. Команде необходима победа в РПЛ», - передает слова Камоцци «Чемпионат».

Матч «Краснодара» против «Спартака» состоится сегодня, 2 сентября, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по столичному времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи будет доступна на Liveresult.ru.

Перед этой игрой хозяева лидируют в турнирной таблице РПЛ, а «красно-белые» занимают седьмое место.